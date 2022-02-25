В Адыгее выросло количество жертв от коронавируса

В Адыгее число смертей от COVID-19 продолжает расти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Адыгее общее число жертв от коронавируса на 24 февраля выросло до 875 человека. За последние сутки скончались три человека.

- В инфекционных госпиталях скончалось три пациента. Две женщины из Майкопа и Тахтамукайского района и один мужчина из Майкопа. Причины смерти были подтверждены лабораторными исследованиями, – сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

По последним данным, общее число заболевших в республике Адыгея составило 41984 человек. Сейчас на лечении находятся 7825 пациентов. Выздоровевших 33284.