Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 февраля 2022 22:44

Узнали, где будут отключения света в Сочи 25 февраля 2022 года

Электрики Сочи предупредили жителей города о запланированном веерном отключении электроэнергии
Евгения ХАЛИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Сочи не будет света

В Сочи не будет света

Фото: Алексей ФОКИН

Отключения света в Сочи 25 февраля 2022 года опять будут происходить в трех внутригородских районах курорта. Причина традиционна - плановый ремонт оборудования на электрооборудовании. В будущем это поможет обеспечить их бесперебойную работу.

В Адлерском районе 25 февраля не будет света на улицах: Подольская, Псебайская, Тульская, Николаевская, Ленина, Просвещения, Чкалова и на переулке Прибрежный.

В Центральном районе придется смириться с временными неудобствами проживающим на улицах: Краснодонская, 44, 46, 46А, 64, Высокогорная, Тимирязева, Горького, 37, 39, 41, 43, Советская, 57, 65 и Навагинская, 14, 18.

В Лазаревском районе энергетики отключат объекты, расположенные в ауле Большой Кичмай на улицах: Ачмизова, Шахе, Ахинтам, Чаитх, Кичмайская. Также под ограничения попадут жители улиц 9 мая и Культурная поселка Уч-Дере.