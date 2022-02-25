Узнали, где будут отключения света в Сочи 25 февраля 2022 года

В Сочи не будет света Фото: Алексей ФОКИН

Отключения света в Сочи 25 февраля 2022 года опять будут происходить в трех внутригородских районах курорта. Причина традиционна - плановый ремонт оборудования на электрооборудовании. В будущем это поможет обеспечить их бесперебойную работу.

В Адлерском районе 25 февраля не будет света на улицах: Подольская, Псебайская, Тульская, Николаевская, Ленина, Просвещения, Чкалова и на переулке Прибрежный.

В Центральном районе придется смириться с временными неудобствами проживающим на улицах: Краснодонская, 44, 46, 46А, 64, Высокогорная, Тимирязева, Горького, 37, 39, 41, 43, Советская, 57, 65 и Навагинская, 14, 18.

В Лазаревском районе энергетики отключат объекты, расположенные в ауле Большой Кичмай на улицах: Ачмизова, Шахе, Ахинтам, Чаитх, Кичмайская. Также под ограничения попадут жители улиц 9 мая и Культурная поселка Уч-Дере.