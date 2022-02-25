На Кубани ищут парня с татуировкой в виде дерева

На руке тату - дерево с летящими вверх птицами. Фото: https://lizaalert.org

На Кубани ищут парня, который вышел из дома и больше его никто не видел с тех пор.

30-летний Михаил Кузьмин 5 месяцев назад исчез при странных обстоятельствах. Телефон его отключен, в соцсетях не появлялся.

- Рост Михаила Кузьмина 185 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые, - сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». - Из особых примет: на руке тату - дерево с летящими вверх птицами.

Если кто-то что-либо знает о местонахождения Михаила Кузьмина, сообщайте по телефону 8 800 700 5452 (звонок бесплатный).