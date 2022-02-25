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Общество25 февраля 2022 4:50

На базе аэропорта Сочи создадут временный авиахаб

Воздушная гавань будет способна принимать высокий процент стыковочных рейсов
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

В аэропорту Сочи нормализовалась ситуация. На утро 25 февраля отложенных и задержанных рейсов нет.

- Авиакомпании предоставляли самолеты большей вместимости, чтобы пассажиры отмененных рейсов как можно скорее добрались до пунктов назначения, - отметили в мэрии курорта.

В аэропорту работают волонтеры. Они помогают гостям города быстро сориентироваться на месте. По сообщению Минтранса РФ, в Сочи создадут временный авиахаб, к которому будут подключены близлежащие аэропорты. Воздушная гавань будет способна принимать высокий процент стыковочных рейсов.