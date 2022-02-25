Матч «Краснодар» — «Локомотив» перенесли из-за закрытия аэропортов

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Встреча 19-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Локомотивом» должна была состояться 27 февраля в Краснодаре. Но в связи с закрытием аэропортов на юге страны матч перенесли.

- Встречи в Ростове-на-Дону и Краснодаре, где в связи с распоряжением Росавиации приостановлена работа аэропортов, перенесены. О новой дате будет сообщено дополнительно, - сообщили в пресс-службе Российской премьер-лиги.

Стоит отметить, что в Сочи аэропорт продолжает функционировать. 26 февраля «Сочи» примет на своем поле тульский «Арсенал».

Следующие игры у Краснодара 7 и 13 марта с «Уралом» и «Спартаком». Состоятся ли они, будет известно позднее. Предварительно воздушное пространство закрыто до 2 марта, о продлении ограничений пока не сообщалось.