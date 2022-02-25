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Общество25 февраля 2022 5:47

Выходные принесут Кубани дожди и похолодание

В регионе ожидаются температурные качели
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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На выходных будет сыро

На выходных будет сыро

26-27 февраля в Краснодарском крае ожидается дождь и небольшое похолодание. А 28 февраля снова в регион придет весеннее тепло.

- 26 февраля в Краснодаре и по всей Кубани пройдут дожди. Температура воздуха будет держаться на отметках 9-10 градусов. 27 февраля похолодает до 7-8 градусов, дождь продолжится, - отмечают синоптики.

Начало следующей недели ожидается теплым. 28 февраля столбики на термометрах поднимутся до 14-15 градусов. А вот с 3 марта снова похолодает, по ночам температура воздуха будет опускаться до нулевых отметок.