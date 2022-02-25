Ростовский филиал Ушаковки взял на себя заботу о беженцах

Фото: Ростовский филиал Ушаковки

В Институте водного транспорта имени Г. Я. Седова (Ростов-на-Дону) приняли уже около сотни беженцев, в основном – это женщины и дети. Пункт временного размещения находится непосредственно на территории вуза. Решение о его обустройстве было принято Сергеем Кондратьевым, ректором ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова.

Фото: Ростовский филиал Ушаковки

В кратчайшие сроки для детей будет налажено школьное обучение, малыши смогут пойти в детский сад. И ребята, и их родители прошли медицинский осмотр, взрослые имели возможность вакцинироваться от covid-19, ведется постоянное наблюдение за здоровьем всех прибывших. Кроме того, люди обеспечены всем необходимым: благоустроенными комнатами, трехразовым питанием, электроприборами, бесплатными симкартами. Уже оборудовали детскую комнату, общую комнату отдыха с телевизором и доступом в интернет, столовую.

- Мы постарались создать условия если не домашние, то максимально приближенные к таковым. Так что все довольны, насколько можно быть довольными в этой ситуации. Спасибо хотелось бы сказать всем службам: правоохранительным органам, ГО и ЧС, администрации города, особенного нашего Пролетарского района, области, Законодательному собранию, 1-й детской поликлиники, 6-й городской больнице. У нас побывали даже представители церкви и прихожане, предлагая помощь беженцам. Все по-настоящему неравнодушны, - отметил Алексей Ющенко, директор Института водного транспорта имени Г. Я. Седова.

Фото: Ростовский филиал Ушаковки

Помощь, действительно, поступает сейчас отовсюду. Жители города приносят предметы первой необходимости для пострадавших, добровольные помощники из числа преподавателей, работников и учащихся вуза координируют все вопросы и помогают в их решении. На территории постоянно дежурят медики и полиция.