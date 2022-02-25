Кубань стала лидером в ЮФО по количеству крупных инвестпроектов

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Эксперты подвели итоги 2021 года по крупнейшим инвестпроектам. Краснодарский край занял в рейтинге первую строчку.

- Эксперты проанализировали проекты стоимостью свыше 300 млн рублей. За год их количество на Кубани выросло на 58%, до 104 единиц, - сказал вице-губернатор Александр Руппель.

Один из крупных проектов – это создание индустриального промышленного парка «Техпромпарк-Северный» в Краснодаре. Также можно выдели проект в соцсфере - мульти-спортивный центр «Стань чемпионом». Здесь же отметим и реконструкцию кинотеатра «Аврора».

В Краснодарском крае для инвесторов действует ряд программ господдержки, в том числе субсидирование и льготы по налогам.