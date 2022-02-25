В Сочи 12 объектов программы комплексного развития реализуют до 2030 года

Объем финансирования программы был увеличен на 7,68 миллиарда Фото: Telegram канал Алексея Копайгородского

В первую очередь администрация Сочи будет реализовать 12 объектов программы комплексного развития города. Планируется это сделать до 2030 года. На данный момент по пяти объектам накануне только заключили госконтракты. На сегодняшний они находятся в стадии проектирования.

-В ручном режиме прорабатываем все возникающие вопросы, - сообщил в своем Telegram канале Алексей Копайгородский. - Обсудили на рабочем совещании необходимые доработки. К части территорий нужно подвести сети.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», что касается других семи объектов, то уже готовятся документы для торгов по проведению водоснабжения, водоотведения и берегоукрепления.

-Актуализировали задачи в соответствии с новой схемой водоснабжения и водоотведения города до 2032 года, - подчеркнул Алексей Копайгородский.

Также объем финансирования программы был увеличен на 7,68 миллиарда рублей и составил 146,4 миллиарда рублей. Накануне обновленные проект уже отправили на согласование в Минстрой России и администрацию Краснодарского края.