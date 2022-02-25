Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия25 февраля 2022 7:22

Большегруз протаранил легковушку и забор в Туапсинском районе

Машины разворотило на части
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-службы ГИБДД по краю

Фото: пресс-службы ГИБДД по краю

ДТП случилось в Туапсинском районе 25 февраля около часа ночи. По предварительным данным, 59-летний водитель «МАН» с полуприцепом не справился с управлением, и столкнулся со стоящий автомобилем «ВАЗ 21103». Большегруз также снес дорожное ограждение и забор.

- В результате аварии пострадал водитель большегруза, его госпитализировали. В легковушке никого не было, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

Фото: пресс-службы ГИБДД по краю

Фото: пресс-службы ГИБДД по краю

Госавтоинспекция края призывала водителей соблюдать безопасный скоростной режим.