Фонд промышленности Кубани докапитализировали на миллиард рублей

Создание необходимых условий для укрепления отрасли, является одним из приоритетов работы депутатского корпуса. Кубань ежегодно наращивает объемы производства в металлургии, нефтепереработке, производстве машин и оборудования, в пищевой промышленности. Особое внимание уделяется субъектам малого и среднего бизнеса, занятых в деревообработке, мебельном, текстильном и швейном производстве.

Своеобразным «фундаментом» для дальнейшего развития отрасли стал принятый в 2018 году закон «О промышленной политике». Им заложена правовая основа для создания регионального фонда развития промышленности. В период пандемии его программы и льготные займы позволили сохранить стабильную работу ведущих отраслей, рабочие места, помогли обеспечить развитие экономики региона в целом. За последние несколько лет, к примеру, предпринимателям предоставлено свыше 130 льготных займов на сумму более 2,5 млрд рублей.

Поправки, внесенные на сессии в закон о главном финансовом документе региона, предусматривают в этом году докапитализацию краевого фонда развития промышленности на миллиард рублей.

На сегодняшний день работающая промышленность является важным резервом экономики. И благодаря деятельности промпредприятий, происходит серьезное пополнение регионального бюджета.

Как отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, сегодня рост промышленности в Краснодарском крае выше, чем в среднем по стране. И это в том числе благодаря работе фонда.

Комментируя принятое решение, председатель ЗСК Юрий Бурлачко, в свою очередь, напомнил, что отрасль является одним из локомотивов кубанской экономики и органы госвласти края уделяют ей большое внимание, держа ситуацию на постоянном контроле.

- Индекс промышленного производства в прошлом году составил у нас 112,5%. Дополнительный миллиард рублей на докапитализацию фонда развития промышленности Краснодарского края даст возможность поддержать наши предприятия, создать условия для дальнейшего наращивания ими объемов производства, - резюмировал Юрий Бурлачко.