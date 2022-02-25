Депутаты Кубани скорректировали законодательство по оплате капремонта

Одним из вопросов соцблока на сессии в Заксобрании стали изменения в закон о мерах соцподержки отдельных категорий жителей края по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (МКД).

О сути поправок присутствующим рассказал зампредседателя комитета ЗСК по вопросам строительства и ЖКХ Иван Жилищиков.

Ранее, согласно краевому законодательству, компенсация расходов по уплате взносов на капремонт рассчитывалась исходя из минимального размера взноса на капремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц и социальной нормы площади жилья. Законопроектом предлагается при расчете компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт использовать в качестве критерия размер регионального стандарта нормативной площади жилого помещения вместо социальной нормы площади жилья.

По итогам обсуждения депутаты приняли проект закона сразу в двух чтениях.

- Сбор взносов на проведение капремонта многоквартирных домов давно стал действенным инструментом поддержания в надлежащем состоянии жилого фонда. Благодаря этому механизму в очень многих домах удалось навести должный порядок. Десятки тысяч семей получили возможность проживать в более комфортных условиях. Исходя из требований федерального законодательства и потребностей жителей края, мы будем совершенствовать эту схему и далее, - так прокомментировал принятое законодательное решение руководитель краевого парламента Юрий Бурлачко.