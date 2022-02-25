На Кубани увеличили на 6 млрд рублей финансирование программы развития здравоохранения

Министр здравоохранения края Евгений Филиппов, открывая заседание, отметил, что объем финансирования программы в этом году составит более 72 млрд рублей, из них 62,4 млрд рублей – средства краевого бюджета, 9,6 млрд – федерального.

При этом дополнительно выделенные средства пойдут на реализацию мероприятий 8 подпрограмм. В частности, они будут направлены на капитальный ремонт медучреждений, строительство и проектирование фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и офисов врача общей практики, на пропаганду здорового образа жизни, приобретение лекарственных средств, переоснащение медицинских организаций, оказание высокотехнологичной и паллиативной медицинской помощи, специализированной медицинской помощи детям.

Комментируя увеличение финансирования госпрограммы, председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что вопросы отрасли здравоохранения являются стратегически значимыми, и органы государственной власти края делают всё возможное для её ускоренного развития.

- Сегодня, когда на наших медиков в условиях распространения коронавирусной инфекции легла большая дополнительная нагрузка, необходимо сделать всё возможное, чтобы обеспечить им такие условия труда, при которых они смогут полностью проявить свой профессионализм в защите жизни и здоровья жителей края. С этой целью внесены изменения в госпрограмму «Развитие здравоохранения». В текущем году её финансирование будет увеличено более, чем на 6 миллиардов рублей. Дополнительные средства пойдут на многие важные цели – профилактику заболеваний, санаторно-курортное лечение детей, модернизацию первичного звена здравоохранения и многое другое, - отметил Юрий Бурлачко.