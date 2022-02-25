На Кубани за сутки выявили 1629 новых случаев заболевания COVID-19 Фото из архива КП

В Краснодарском крае за сутки выявили 1629 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирусной инфекцией заболели 102 ребенка. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В Краснодаре коронавирусом заболели 930 человек, в Туапсинском районе – 100, в Кореновском - 96, в Армавире - 78, в Анапе - 72. 51 положительный результат получен в Крымском муниципалитете, 40 - в Кавказском, по 30 – в Ленинградском и Новокубанском, 26 - в Приморско-Ахтарском районе, 24 - в Мостовском. В Калининском районе 23 новых пациента, в Тбилисском - 21, в Курганинском - 19, в Сочи – 16, в Кущевском и Новопокровском – по 14.

В остальных муниципалитетах зарегистрировано менее 10 новых заболеваний коронавирусом.

Самому младшему новому пациенту 4 месяца, самому старшему – 95 лет. На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 102 человека, еще 5 – на ЭКМО.