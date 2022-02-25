В Сочи спасатели помогли спортсмену, перевернувшемуся на каяке

Каякер перевернулся напортив устья реки Мзымта. Фото: пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России

Каякер 24 февраля плыл в километре от берега. Мужчина не смог справиться с управлением и перевернулся на лодке в море. После попыток забраться самостоятельно, спортсмен обратился к службе спасения.

- С собой у мужчины был телефон в водонепроницаемом чехле. Набрав номер «112», он сообщил о происшествии, - подчеркнули в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

После вызова спасатели Адлерского подразделения незамедлительно выехали к месту происшествия. Служба спасения вышла на моторной лодке в предполагаемый район поиска. 38-летнего сочинца сразу обнаружили и подняли его на борт вместе с каякером.

- Медицинская помощь сочинцу не потребовалась, - заявила служба спасения.

Мужчину доставили на пляж «Огонек», где у него был припаркован личный автомобиль.