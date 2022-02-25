До отмены полетов аэропорт Краснодара планировал обслужить 100 авиарейсов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Более 2 тысяч пассажиров за прошедшие сутки обслужил аэропорт Краснодара. Воздушная гавань краевого центра успела принять 10 и выпустить 5 рейсов до приостановки полетов. Об этом сообщили в пресс-службе краснодарского аэропорта.

В частности, на прилет обслужены 1440 пассажиров, а на вылет - 634 человека. Багажным отделением обработано 10 килограммов багажа. Уточняется, что до отмены рейсов аэропорт планировал обслужить около 100 рейсов.

Напомним, до 2 марта 2022 года авиарейсы в Краснодар и из городского аэропорта отменены.

- В терминале аэропорта работают справочная служба, комната матери и ребенка, точки питания и сервисы по аренде автомобилей и заказу такси в общей зоне. В зоне вылета работа арендаторов временно приостановлена. Пассажиры отмененных рейсов могут воспользоваться альтернативными видами наземного транспорта, - сообщили в пресс-службе аэропорта Краснодара.

Так, из аэропорта Краснодар предлагают добраться общественным транспортом до ж/д и автовокзала. А альтернативой предлагают вылет из воздушной гавани Сочи – сюда также можно добраться на поезде и автомобиле.