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Происшествия25 февраля 2022 9:05

В Краснодаре 14-летняя девочка на электросамокате попала под колеса авто

Школьницу доставили в больницу
Светлана ОВДЕЙ
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Девочка переезжала дорогу на электросамокате Фото: УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Девочка переезжала дорогу на электросамокате Фото: УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

ДТП с участием несовершеннолетней произошло накануне в Краснодаре. 14-летняя девочка на электросамокате попала под колеса авто. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Предварительно, 34-летний водитель на Volkswagen Polo проезжал по улице Яна Полуяна. Он, уступив дорогу пешеходам, продолжил движение и сбил 14-летнюю школьницу. Подросток в это время переезжала дорогу на электросамокате.

- В результате ДТП пешеход доставлен в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия выясняются, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.