Более 380 млн рублей налогов перечислили самозанятые жители в бюджет Кубани в 2021 году

Количество самозанятых жителей в крае возросло до 171 тысячи человек Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 380 миллионов рублей налогов перечислили самозанятые жители в бюджет Кубани в 2021 году. Поступления от категории выросли в 87 раз, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Как отметил глава региона Вениамин Кондратьев, Кубань занимает 5-е место по количеству самозанятых – в крае их насчитывается до 171 тысячи человек. В 2021 году налоги от самозанятых в бюджет региона выросли с 4,4 миллиона до 381,9 миллиона рублей.

- Жители активно легализуют свой бизнес, доступны меры господдержки. Например, краевой Фонд развития бизнеса помогает составлять бизнес-планы или продвигать продукцию на маркетплейсах, выдает поручительства для коммерческих кредитов. Фонд микрофинансирования предоставляет льготные займы, - подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Так, по займу «Самозанятый» от Фонда микрофинансирования края предоставляются до 500 тысяч рублей по ставке 3% годовых, для категории «Самозанятый Старт» – 2% годовых, а для самозанятых в легкой промышленности и деревообработке – 1%. Существует и отсрочка по оплате до 6 месяцев.

Займы от 150 тысяч рублей выдают под залог либо поручительство. При недостатке собственного залогового имущества возможно привлечь поручительство Фонда развития бизнеса региона.