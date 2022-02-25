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Общество25 февраля 2022 9:35

На Кубани сотрудники ППС помогли разыскать 81-летнего пенсионера

Мужчина заблудился и не мог найти обратный путь
Светлана ОВДЕЙ
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Старшина полиции Денис Чернов и старший сержант полиции Владислав Егоров Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Старшина полиции Денис Чернов и старший сержант полиции Владислав Егоров Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Сотрудники ППС помогли разыскать пропавшего 81-летнего пенсионера в Апшеронском районе Кубани. Мужчина заблудился и не мог найти обратный путь, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, в полицию обратился местный житель, который сообщил о пропаже престарелого отца, - тот ушел рано утром из дома и не вернулся.

Тогда на поиски пенсионера отправились специалисты экстренных служб, полицейские. Найти мужчину удалось ночью в Хадыженском лесничестве.

- Обессилевшего и продрогшего пожилого мужчину сотрудники ППС старшина полиции Денис Чернов и старший сержант полиции Владислав Егоров усадили в патрульный автомобиль и вызвали бригаду медиков. Прибывшие врачи оказали пострадавшему помощь, от госпитализации он отказался. После этого сотрудники полиции отвезли его домой, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Родные поблагодарили полицейских за помощь в поиске родственника.