Судебные приставы Кубани с 28 февраля возобновят личный прием граждан

Служба судебных приставов Кубани с 28 февраля возобновляет личный прием граждан. Ранее прием посетителей приостановили из-за сложной эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

- Заболеваемость в коллективе службы пошла на убыль, это дает возможность снова принимать жителей лично. Работа с гражданами будет проходить с требованиями Роспотребнадзора, обязательные условия - прием в маске, измерение на входе температуры тела, соблюдение социальной дистанции, - отметил руководитель ГУ ФССП по Краснодарскому краю, главный судебный пристав региона Дмитрий Ткаченко.

В том числе продолжает работу кол-центр – обратиться можно по номеру: 8 (861) 262-04-77.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о приостановке личного приема граждан в ГУ ФССП по Краснодарскому краю из-за сложной эпидситуации.

А с 14 февраля в связи с количеством обращений возобновил работу Единый центр приема граждан по улице Ставропольской, 45. Обратиться в Центр могут и краснодарцы, и жители всего края.