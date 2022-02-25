Новая школа на 1550 мест в Краснодаре примет учеников уже в 2022 году Фото: пресс-служба городской администрации

Школа на 1550 мест на улице им. Кирилла Россинского в Краснодаре начнет работу в 2022 году. Завершить строительство планируют уже в мае, сообщает пресс-служба городской администрации.

Учреждение расположено в районе улиц им. Кирилла Россинского и Командорской. Его возводят внутри жилого квартала. Дети из прилегающих домов ходят в школу в микрорайоне Губернском, она переполнена.

В настоящее время в новой школе, готовой на 50%, завершают кровельные работы, монтаж оконных блоков и лифтового оборудования, устройство инженерных сетей.

Как отметил глава города Андрей Алексеенко во время рабочего объезда, необходимо ускорить строительство, чтобы уже осенью школа приняла учеников.

- Школа получится красивая и, что важно, жители ее очень ждут. Приложите максимум усилий, чтобы быстро ее достроить. Для будущих учеников здесь предусмотрено все необходимое - учебные кабинеты, просторные спортивные залы. Получать знания дети здесь будут в современных условиях, - отметил мэр Краснодара.

В частности, на первом этаже оборудуют столовую на 300 мест для начальной школы и обеденный зал на 475 мест для учеников старших классов. В том числе здесь появятся большой актовый зал на 574 места, четыре спортзала, учебные кабинеты, медицинский блок и библиотека. А территорию школы благоустроят и подготовят здесь спортивную зону.

Завершить строительство планируется в мае, а в июне – ввести в эксплуатацию. Позже учреждение лицензируют и оснастят учебным оборудованием, мебелью и пособиями.