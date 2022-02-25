Около 12% российских детей приезжают на отдых в Краснодарский край

Около 12% российских детей приезжают на отдых на Кубань Фото: admkrai.krasnodar.ru

Около 12% от числа российских детей приезжают на отдых в Краснодарский край. Как уточняют в пресс-службе региональной администрации, каждая восьмая путевка приходится на летние детские лагеря Кубани.

Врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Мария Золотухина на совещании по развитию сферы детского отдыха в регионе отметила, что на Кубани более 60% детских лагерей находятся в частной собственности.

- В 2019-2020 годах мы пережили полноценный кризис системы детского отдыха, преодолеть его удалось благодаря беспрецедентным мерам поддержки. При содействии губернатора в 2020 году для здравниц в регионе предусмотрели механизмы возмещения затрат на ремонт и закупку медоборудования, обнуление ставки по налогу на имущество, снижение земельных платежей. Благодаря этому в 2021 году в крае работало 95 детских лагерей, в 2020-м – лишь 44, - отметила Мария Золотухина.

Уточняется, что на официальных сайтах министерства туризма, министерства труда и соцразвития края, Ассоциации детских лагерей Кубани создадут страницу с перечным доступных мер поддержки для детских лагерей, в их числе - программы льготного кредитования, микрозаймы и программы нацпроекта по туризму.