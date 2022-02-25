Очный этап конкурса «Директор года Кубани» стартует в Краснодаре Фото из архива КП

Очный этап конкурса «Директор года Кубани» стартует в Краснодаре. Второй тур начнется уже 28 февраля, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Так, участниками второго этапа станут 15 лучших специалистов. В очный этап прошли конкурсанты из Анапы, Армавира, Краснодара, Новороссийска, Ейского, Кавказского, Калининского, Кущевского, Ленинградского, а также Новопокровского, Приморско-Ахтарского, Северского, Тбилисского, Туапсинского и Успенского районов.

Педагоги представят управленческие практики, рассмотрят актуальные вопросы образования, подготовят проект и ответят на вопросы журналистов.

Третий тур под названием «Директор-стратег» начнется 2 марта. А победитель станет известен 4 марта на церемонии закрытия. Директор представит Кубань на всероссийском конкурсе «Директор года России».

Ранее, в первом этапе конкурса, директора Кубани участвовали представили эссе на тему «Профессиональная позиция», представили свой управленческий опыт и достижения.