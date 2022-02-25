На Кубани мужчина угрожал водителю убийством бензопилой из-за дорожного конфликта

Задержанному грозит до 2 лет колонии Фото из архива КП

В Абинском районе Кубани мужчина угрожал водителю убийство бензопилой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, на перекрестке в станице Холмской житель Краснодара увидел, как два водителя вступили в спор. Тогда мужчина решил их разнять. Но в ответ один из водителей достал из багажника бензопилу и начал угрожать ему убийством.

После разрешения конфликта краснодарец подал заявление в полицию. Правоохранители, в свою очередь, уже задержали буйного водителя – им оказался 37-летний местный житель.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.