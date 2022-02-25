Плановую проверку систем оповещения 2 марта проведут на Кубани

Всего в крае установлено 2,3 тысячи устройств оповещения Фото: admkrai.krasnodar.ru

Плановую проверку систем оповещения 2 марта проведут в Краснодарском крае. Сирены, предупреждающие об опасности, прозвучат с 10:40 до 12:00, сообщают в пресс-службе краевой администрации.

При срабатывании сирены необходимо включить любой из 10 российских ТВ-каналов или «Радио России» и прослушать специальное сообщение.

Как сообщают в министерстве ГО и ЧС Краснодарского края, всего в регионе установлено 2,3 тысячи устройств оповещения для предупреждения о ЧС.

Так, в прошлом году завершена модернизация региональной системы централизованного оповещения населения в четырех районах - Брюховецком, Калининском, Павловском и Щербиновском.