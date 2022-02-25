Более 3 млн человек вакцинировались от COVID-19 на Кубани

В числе привитых от COVID-19 - 3216 детей Фото из архива КП

Более 3 миллионов жителей Краснодарского края вакцинировались от COVID-19. За сутки в регионе прививку сделали 1129 человек. Об этом сообщила заведующая организационно-методическим отделом, врач-инфекционист клинической инфекционной больницы Елена Палиева на брифинге по заболеваемости COVID-19.

Так, в регионе вакцинировались 3012101 жителей. В том числе от коронавирусной инфекции привились 3216 детей – это подростки от 12 до 17 лет. За сутки в крае вакцинировались 13 несовершеннолетних.

- Вакцинация - самый надежный способ защиты от COVID-19. Вакцина «учит» иммунитет бороться в целом против вируса и бьет по общим для всех штаммов местам. Прививка формирует стойкую защиту и снижает вероятность переболеть в тяжелой форме, - отметила Елена Палиева.