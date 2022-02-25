Сочи Парк включит посещение Медведии в детский билет

Сочи Парк - первый в России тематический парк развлечений, идея которого основана на культурном и историческом богатстве России.

В современном двухуровневом пространстве находятся различные активности - батутный комплекс, 3D-лабиринты, игровая полоса препятствий, а также тематические комнаты для проведения детских праздников и уютное семейное кафе «Сытый Мишка» с разнообразным меню европейской кухни.

С 1 марта два часа в Медведии будут включены в детский билет Сочи Парка (для гостей ростом от 107 см до 140 см). Также активны групповые и льготные тарифы, скидки для именинников.

Попасть в центр можно как из Сочи Парка, так и из Олимпийского парка - со стороны улицы Международной открыт отдельный вход.

Подробнее о тарифах Сочи Парка, графике работы Медведии – на sochipark.ru.

СПРАВКА «КП»

Сочи Парк - первый в России тематический парк развлечений, идея которого основана на культурном и историческом богатстве России. Лучший открытый парк развлечений России и СНГ (премия «Хрустальное колесо», 2015-2021), входит в топ-25 лучших парков Европы (TripAdvisor), действительный член IAAPA. На площади 28 га расположены 24 аттракциона, отель-замок Богатырь, детский тренировочный центр Медведия, колесо обозрения, дельфинарий, зоопарк и другие объекты, проходит более 15 разножанровых шоу.