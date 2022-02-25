Озвучены подробности гибели 13-летней девочки в Сочи

На данный момент назначена доследственная проверка. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В центре Сочи 22 февраля обнаружили труп человека. Как выяснилось позже, это была 13-летняя девочка. Она хотела сфотографироваться на фоне речки. Но не удержалась и упала. Девочку сразу унесло течением.

- Училась в 15-й гимназии в 7-м классе. Ходили с подругой на речку, где не было никого, они хотели сделать фотографии для соцсетей, - сообщили знакомые погибшей девочки. - Кристина зашла в речку по колено, не удержалась и упала, далее ее унесло. Подруга испугалась, убежала и ничего никому не сказала.

Как удалось выяснить «КП»-Кубань», на данный момент назначена доследственная проверка.