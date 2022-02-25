Краснодарцы возвращаются в торговые центры

Фото предоставлено пресс-службой МегаФон.

Число посетителей в ТРЦ города вернулось на допандемийный уровень. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, проанализировав обезличенные данные с базовых станций, расположенных в крупных моллах Краснодара.

В выборку попали 7 торгово-развлекательных центров столицы края. Комплексы в городе показывают равномерную динамику от месяца к месяцу – прирост по году в среднем на 3-5%. А вот трафик в моллах на окраине имеет дополнительные сезонные всплески. Например, в августе, когда начиналась подготовка к учебному году, посещаемость ТРЦ выросла на 10% по сравнению с июлем.

В ноябре, когда вход в торговые центры стал возможен только для обладателей QR-кодов, количество посетителей сократилось примерно на 20% в сравнении с октябрем. Но уже в декабре поток восстановился: необходимость купить подарки для близких и старт распродаж вернули посетителей в магазины. В большинстве моллов количество покупателей в декабре 2021-го достигло допандемийных показателей – в среднем +30% к декабрю 2020 года.

Посетители приходят в ТРЦ не только за покупками, но и за атмосферой и эмоциями. Большее количество громких кинопремьер в 2021 году, чем годом ранее, стимулировало людей чаще ходить в кинотеатры, большая часть которых расположена в ТРЦ.

По данным консалтинговой компании IDEM, Краснодар является крупнейшим межрегиональным центром торговли, привлекая покупателей не только из Краснодарского края, но и из соседних регионов. Обеспеченность торговыми площадями составляет 794 кв.м на 1000 человек, что больше, чем в Москве и Санкт-Петербурге.