В Новороссийске полицейского обвиняют в получении 150 тысяч рублей взятки

Расследование уголовного дела продолжается Фото из архива КП

В Новороссийске полицейского обвиняют во взяточничестве. Сотрудник органов собирался получить 150 тысяч рублей в ходе проверки по краже. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, в январе следователь отдела полиции проводил проверку по факту кражи в автомобиле. Правоохранителем был установлен владелец машины - во время преступления он находился неподалеку от места происшествия.

Тогда следователь решил получить взятку и предложил мужчине заплатить 150 тысяч рублей за прекращение оперативно-розыскных мероприятий. Он, в свою очередь, согласился, при этом обратившись в территориальный следственный отдел СКР по краю.

В день передачи денег мужчина встретился с полицейским на парковке около одного из ТРЦ Новороссийска и отдал деньги, после чего сотрудника органов задержали.

- В настоящее время обвиняемый находится под домашним арестом. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.