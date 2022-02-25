В Сочи до 27 июня отремонтируют Дом молодежи

Фото: Telegram канал Алексея Копайгородского

На данный момент ремонт в Доме молодежи продвигается согласно запланированному графику. Рабочие уже отреставрировали кровлю. Как стало известно «КП»-Кубань», на 25 февраля уже подготавливают внутренние помещения.

Закончить ремонт администрация Сочи планирует ко Дню молодёжи (27 июня). Дом молодежи будет укомплектован необходимым инвентарем для репетиций, выступлений, а также деловых встреч.

- Важно выполнить все необходимые работы качественно и в установленный срок, - заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский. - Чтобы активная сочинская молодежь имела возможность безопасно и комфортно заниматься здесь общественно полезной деятельностью, придумывать новые идеи и реализовывать их с командой единомышленников.

В Доме молодежи мэрия Сочи планирует также обустроить различные секции. Появятся специализированные помещения для театральных постановок. Будет также зал для репетиций местных команд КВН. Появятся и спортзалы для занятий различными видами спорта. Как удалось выяснить «Комсомольской правде - Кубань», администрация Сочи планирует создать кинозал и воркаут-зону.

Эскизный проект Дома молодежи в Сочи. Фото: пресс-служба администрации Сочи

- Также здесь появятся коворкинг-зона и презентационный зал, где будут проходить встречи инициативных сочинцев за круглыми столами, – подчеркнул начальник управления молодежной политики Сергей Черемшанов.

Посещать Дом молодежи смогут все желающие в возрасте от 14 до 35 лет.