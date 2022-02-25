Ремонт дороги по улице им. Героя Яцкова продолжают в Краснодаре Фото: пресс-служба городской администрации

Движение авто временно ограничат на участке по улице им. Героя Яцкова в Краснодаре. Здесь продолжается ремонт дороги, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В связи с этим с 07:00 26 февраля до 20:00 27 февраля на участке ограничат движение. Автомобилистов просят использовать другие пути проезда к домам по улицам Восточно-Кругликовской, Домбайской, Черкасской, Героев-Разведчиков, Западно-Кругликовской.

Участок протяженностью 0,7 километра ремонтируют от улицы Героев-Разведчиков до Восточно-Кругликовской. Работы стартовали в конце прошлого года.

- До холодов были выполнены подготовительные работы по установке бортовых камней. Ремонт стартовал с опережением сроков: специалисты благоустраивают территорию, ремонтируют тротуары, приступаем к фрезерованию и устройству асфальтобетонного покрытия, - отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.