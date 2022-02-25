На Кубани бывшего бухгалтера будут судить за похищенные выплаты детям-сиротам

Всего похищено более 1,6 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крымском районе Кубани перед судом предстанет бывший бухгалтер администрации муниципалитета. Женщину обвиняют в хищении выплат детям-сиротам. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, в обязанности бухгалтера входило распределение выплат детям-сиротам. В 2009 году сотрудница незаконно внесла в списки сведения о своей тогда 27-летней дочери. На основании документов девушке выплачивались деньги – всего таким способом похищено более 1,6 миллиона рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ РФ по краю.

- В ходе следствия на недвижимость фигурантки наложен арест на сумму более 3 миллионов рублей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.