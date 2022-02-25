В Майкопе заведующий отделением одной из больниц занимал две должности без документа об образовании

Расследование уголовного дела продолжается Фото из архива КП

В Майкопе главврача одной из больниц обвиняют в превышении должностных полномочий. Сотрудник позволил заведующему отделением медучреждения занимать две должности без документа об образовании. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике Адыгея.

Так, фигурант, зная, что у сотрудника нет квалификации и знаний по специальности «Урология» и «Акушерство и гинекология», разрешил ему совмещать должности врача-уролога и врача-акушера-гинеколога с основной.

Работник, в свою очередь, не исполнявший обязанности, с января 2017 по март 2021 года получил зарплату в размере более 164 тысяч рублей.

- В отношении главврача возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике Адыгея.