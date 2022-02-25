В Сочи с 25 по 27 февраля проходит этап Кубка мира по фехтованию на шпагах среди женщин

. В состав сборной России вошли 20 шпажисток. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В «Сириусе» с 25 февраля проходит этап Кубка мира по фехтованию на шпагах среди женщин. Международные соревнования пройдут вплоть до 27 февраля. В Сочи прилетели порядка 100 лучших шпажисток. В Олимпийском парке на данный момент находятся представители 14 стран: Австрии, Бразилии, Эстонии, Франции, Германии, Китая, Венгрии, Израиля, Италии, Японии, Кореи, Румынии, Швейцарии и России.

Спортсменки будут на протяжении трех дней разыгрывать между собой два комплекта наград – в личном и командном первенстве. В состав сборной России вошли 20 шпажисток.

-В первый день, 25 февраля, участницы соревнований проведут поединки предварительного тура личного первенства, по итогам которых сформируется основная сетка, так называемое «табло 64», - сообщили в пресс-службе «Сириуса». - Спортсменки, посеянные под высокими номерами, пропустят этот раунд.

Как удалось выяснить «КП»-Кубань», 26 февраля, участницы «табло 64» будут соревноваться за попадание в полуфинал и финал. После этого определятся победительницы и призеры первенства. Командное первенство проведут уже 27 февраля.