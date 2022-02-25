В Адыгее стороннику запрещенной экстремистской организации дали шесть лет колонии

Сторонника запрещенной в России экстремистский организации приговорили к шести годам колонии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Майкопский городской суд Адыгеи приговорил сторонника запрещенной в России экстремистской организации к шести годам колонии. Его осудили по статье "участие в деятельности запрещенной экстремистской организации".

- Суд установил, что мужчина пропагандировал идеологию организации, призывал к вражде по отношению к сотрудникам власти, призывал к насилию и отрицал главенствующие нормы права, - сообщили сотрудники УФСБ республики.

Ранее мужчина привлекался к ответственности за разбой, кражу и угон автомобиля.

Периодически осужденный сам рассказывал окружающим, что является сторонником запрещенной организации.