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Общество25 февраля 2022 14:55

В Адыгее стороннику запрещенной экстремистской организации дали шесть лет колонии

Ранее мужчина привлекался к ответственности за разбой, кражу и угон автомобиля
Мария ЧАЛАЯ
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Сторонника запрещенной в России экстремистский организации приговорили к шести годам колонии.

Сторонника запрещенной в России экстремистский организации приговорили к шести годам колонии.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Майкопский городской суд Адыгеи приговорил сторонника запрещенной в России экстремистской организации к шести годам колонии. Его осудили по статье "участие в деятельности запрещенной экстремистской организации".

- Суд установил, что мужчина пропагандировал идеологию организации, призывал к вражде по отношению к сотрудникам власти, призывал к насилию и отрицал главенствующие нормы права, - сообщили сотрудники УФСБ республики.

Ранее мужчина привлекался к ответственности за разбой, кражу и угон автомобиля.

Периодически осужденный сам рассказывал окружающим, что является сторонником запрещенной организации.