Строительство детсада в районе улиц им. Кирилла Россинского и Батуринской стартовало в Краснодаре

Завершить работы планируют в апреле 2023 года Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Строительство детского сада в районе улиц им. Кирилла Россинского и Батуринской стартовало в Краснодаре. Будущее учреждение рассчитано на 350 мест. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, на участке установили ограждение, проводится устройство котлована.

- Необходимо комплексно благоустраивать микрорайон, чтобы здесь было все для жизни. Школы, детсады, поликлиники, спортплощадки и зеленые зоны, причем в шаговой доступности. И надо приложить все усилия, чтобы мы завершили в сроки начатые объекты, - отметил глава города Андрей Алексеенко в ходе рабочего объезда.

Площадь участка составляет 13,3 тысячи квадратных метров, а будущего здания — 7,9 тысячи. Здесь оборудуют две спортплощадки, контрольно-пропускной пункт и трансформаторную подстанцию. Завершить строительство планируют в апреле 2023 года, ввести в эксплуатацию - в июне 2023 года.

Кроме того, в этом же районе строят еще один детсад на 350 мест – он готов почти на 42%. Завершить работы планируют в 2022 году.