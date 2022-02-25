Вениамин Кондратьев обсудил с главой ГУ МЧС России по краю подготовку к весенним паводкам

Вениамин Кондратьев встретился с начальником ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олегом Волынкиным. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре прошла встреча губернатора региона с главой кубанского ГУ МЧС. Вениамин Кондратьев и Олег Волынкин обсудили готовность к весеннему сезону. В этот период возрастает пожароопасность, кроме того, в горах начинает таять снег, что может привести к паводкам. Главный спасатель региона Олег Волынки заверил, что межведомственная комиссия, в которую вошли сотрудники МЧС, гидрометцентра и представители регионального ГО и ЧС оценили ситуацию в горах и держат ситуацию на контроле.

– Нужно быть готовым к любому развитию событий и продолжить постоянный контроль уровня воды в кубанских реках. Рассчитываю, что все региональные экстренные службы продолжат взаимодействие и подготовятся к возможным чрезвычайным ситуациям, – дал поручение губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

На Кубани появятся дополнительные пожарные отряды. Началось строительство пожарных депо в Щербиновском и Мостовском районах, готовятся к началу строительных работ в Красной Поляне. В январе текущего года заступила на службу дополнительная пожарная команда в Новороссийске.