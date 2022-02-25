Адыгея поможет беженцам из Донбасса

Власти Адыгеи сообщили, что помогут беженцам из Донбасса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти республики Адыгея организуют социальную поддержку для беженцев из Донбасса, прибывших в регион. На каждого человека должны выплатить 10 тысяч рублей.

- На данный момент основной повесткой является социальная поддержка граждан, которые вынужденно покинули Донбасс. Люди прибыли в экстренном и массовом порядке. Необходимо предоставить им материальную помощь, - сказал премьер-министр Адыгеи Анзаур Керашев на оперативном совещании.

Властями был выработан алгоритм, который поможет упростить систему получения выплат. Он построен таким образом, что будут фиксироваться все шаги, начиная от обращения на единый номер 112, заканчивая сформированным списком получателей.