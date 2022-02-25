В Краснодаре саперы обезвредили подозрительную бесхозную сумку

В Краснодаре саперы взорвали бесхозную сумку. Фото: fmr_krd

Жители краснодарского микрорайона Фестивальный заметили подозрительный черный пакет, который лежал на остановке общественного транспорта. Внушительного размера сверток был перемотан скотчем. Понаблюдав какое-то время за бесхозным предметом, бдительные горожане сообщили о находке в полицию. Прибывшие на место полицейские оцепили место, а спецслужбы приступили к осмотру пакета.

- В 14:40 поступило сообщение об опасном предмете на остановке по улице Атарбекова. В результате проверки выяснилось, что предмет никакой опасности не представляет, - сообщил начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Несмотря на то, что служебная собака показала низкую вероятность наличия взрывчатых веществ в сумке, взрывотехники приняли решение уничтожить сверток контролируемым взрывом. Оказалось, что в сумке находились несколько десятков рулонов туалетной бумаги.