У девочки не было никаких особых примет. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Абинске нашли пропавшую из больницы студентку техникума. Об этом «КП» - Кубань» сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию поступило заявление от 45-летнего мужчины. Он просил найти пропавшую дочь. Как объяснил отец, 17-летняя девочка находилась в педиатрическом отделении центральной больницы Абинска. Там она проходила медобследование для местного социально-реабилитационного центра. Как удалось выяснить «КП»-Кубань», туда попадают подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Однако девочка сбежала из больницы в неизвестном направлении. При себе она имела только мобильный телефон, который был выключен.

- Пропавшая - студентка 1 курса Армавирского индустриального техникума для инвалидов. Известно, что ранее девушка неоднократно уходила из дома, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Семья у нее не полная. Мать умерла в 2010 году. Отец жив, он работает по найму.

У девочки не было никаких особых примет. На всякий случай правоохранители забрали личную вещь подростка - в данном случае это была щетка (по ДНК можно было бы выйти на след пропавшей - Авт.). Но это не понадобилось. Уже через сутки полицейские нашли девочку живой.

- Девочку покинуть больницу никто не принуждал и не похищал. Она ушла по собственной воле, - добавил источник в правоохранительных органах. - За время пропажи в отношении несовершеннолетней противоправных действий не совершалось.