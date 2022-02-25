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Общество25 февраля 2022 16:31

Краснодарский край за три зимних месяца посетили более 1,6 млн туристов

Об итогах зимнего курортного сезона рассказал глава региона Вениамин Кондратьев
Евгения ХАЛИКОВА
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За три зимних месяца курорты Краснодарского края приняли более 1,6 млн отдыхающих. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

За три зимних месяца курорты Краснодарского края приняли более 1,6 млн отдыхающих. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае подводят итоги зимнего сезона. По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, свыше 1,6 млн туристов выбрали кубанские курорты для отдыха. Самым популярным направлением в межсезонье стали Красная Поляна и Сочи.

- В этом году помимо развлечений на горном кластере, мы предложили туристам новые форматы отдыха. На Азовском и Черном морях были открыты «зимние пляжи». В курортных городах работали экскурсионные маршруты. Перестроился на работу в новых условиях и санаторно-курортный комплекс региона. Их услуги по постковидной реабилитации привлекают туристов со всей страны, - написал глава региона Вениамин Кондратьев в своих соцсетях.

В минтуризма Кубани добавили, что подводить итоги зимнего сезона преждевременно, так как на горнолыжных курортах отрыты 107 трасс и продолжают работу 66 канатных дорог и подъемников.