В Сочи отравился двухлетний ребенок

Ребенок мог выпить одну таблетку из пачки каптоприла. Фото: Олег ЗОЛОТО

В отделение скорой помощи Сочи поступил звонок от родителей двухлетнего мальчика. Они сообщили, что их сын плохо себя чувствует, у него рвота и тошнота. Медики незамедлительно выехали домой к семье. Осмотрев ребенка, они установили диагноз - медикаментозное отравление.

По всей видимости, ребенок принял какое-то лекарство, которое нашел в доме. Как удалось узнать «КП»-Кубань», это были таблетки, помогающим снизить высокое давление.

- Ребенок госпитализирован в отделение педиатрии, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» медицинский работник городской больницы №9. - Ему промыли желудок. На данный момент состояние у ребенка стабилизировалось.

Мать мальчика утверждает, что ребенок мог выпить одну таблетку из пачки. Лекарства лежали в брюках ее мужа. Родители мальчика остались в больнице до выписки.

А тем временем правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Какие именно таблетки выпил ребенок, станет известно после экспертизы.