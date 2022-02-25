Жителей Кубани просят придерживаться информационной безопасности в интернете

Кубанцев просят соблюдать осторожность в интернете и не множить фейки Фото: Иван МАКЕЕВ

На сайте краевого Департамента информатизации и связи появилась памятка с рекомендациями по информационной безопасности. Власти региона считают, что кубанцы должны придерживаться этого свода правил поведения в интернете.

Население призвали не открывать в электронной почте писем, отправленных с незнакомых адресов, не пересылать знакомым и родственникам информацию с недостоверными данными, не публиковать свои данные в интернете без необходимости, поменять простые пароли на более сложные для личных аккаунтов в соцсетях. Также необходимо установить или обновить антивирусные программы на домашних и рабочих компьютерах.

В администрации региона уточнили, что из-за угрозы кибератак повысили уровень защищенности краевой мультисервисной сети органов государственной власти. В режим повышенной готовности переведен региональный центр мониторинга информационной безопасности.