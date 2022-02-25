Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 февраля 2022 17:05

Жителей Кубани просят придерживаться информационной безопасности в интернете

Департамент информатизации и связи рекомендовал кубанцам придерживаться нескольких правил по соблюдению информационной безопасности
Евгения ХАЛИКОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Кубанцев просят соблюдать осторожность в интернете и не множить фейки

Кубанцев просят соблюдать осторожность в интернете и не множить фейки

Фото: Иван МАКЕЕВ

На сайте краевого Департамента информатизации и связи появилась памятка с рекомендациями по информационной безопасности. Власти региона считают, что кубанцы должны придерживаться этого свода правил поведения в интернете.

Население призвали не открывать в электронной почте писем, отправленных с незнакомых адресов, не пересылать знакомым и родственникам информацию с недостоверными данными, не публиковать свои данные в интернете без необходимости, поменять простые пароли на более сложные для личных аккаунтов в соцсетях. Также необходимо установить или обновить антивирусные программы на домашних и рабочих компьютерах.

В администрации региона уточнили, что из-за угрозы кибератак повысили уровень защищенности краевой мультисервисной сети органов государственной власти. В режим повышенной готовности переведен региональный центр мониторинга информационной безопасности.