Водоканал Сочи выплатит миллионы рублей за загрязнение Черного моря

В Сочи в Черное море сливали сточные воды Фото: Елена КРИВЯКИНА

В Сочи суд не поддержал апелляцию юристов МУП «Водоканал», которые пытались оспорить вынесенное ранее решение по иску Росприроднадзора. Эксперты природоохранного ведомства выявили многочисленные нарушения со стороны «Водоканала», которые повлекли загрязнение окружающей среды. Как сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, предприятие сбрасывало сточные воды с превышением ПДК загрязняющих веществ в Черное море.

- При этом оплачивать ущерб природе добровольно компания отказалась. Они обратились с апелляцией в суд. Но суд не удовлетворил жалоба загрязнителя, - прокомментировала Радионова решение судьи.

МУП «Водоканал» должен будет заплатить 2 млн 311 тысяч рублей за вред, причиненный Черному морю.