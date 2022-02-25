В Адыгее мошенники украли у женщины более трех миллионов рублей

У жительницы Майкопа мошенники украли более трех миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Майкопа потеряла 3 миллиона 100 тысяч рублей после разговора с мошенниками. Они представлялись работниками банка и сотрудниками правоохранительных органов.

- Аферисты позвонили женщине и сообщили, что на нее пытаются оформить кредиты неизвестные люди и настоятельно рекомендовали перевести все деньги на специально подготовленный, личный счет, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

По рассказам воров, далее недействительную кредитную заявку должны были аннулировать. Женщина выполнила все советы, и только после этого поняла, что ее обокрали.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело. На сегодняшний день устанавливаются лица, совершившие преступление. Им может грозить до пяти лет тюремного заключения.