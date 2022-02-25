Туристы начали аннулировать брони в отелях Сочи

Туристы стали отказываться от поездки в Сочи в марте Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Отельеры Сочи обеспокоены решением россиян отменить поездку на берег Черного моря в марте. В гостиницах курорта зафиксированы массовые отмены ранее сделанных броней. Как считают эксперты, виной всему нестабильная транспортная ситуация в стране. На горнолыжных курортах рассказали, что пока количество отмен умеренное и не превышает 10-30%, но туристы продолжают аннулировать брони.

- В связи с ситуацией, связанной с транспортными проблемами, курорт готов проявить гибкость и лояльность по отношению к гостям и предоставить скидки на проживание в отелях, - сообщили в пресс-службе одного из отелей Красной Поляны.

В пресс-службе администрации Сочи сообщили, что все отельеры курорта придерживаются рекомендациям Ростуризма и предлагают туристам перенести поездку на более поздние удобные даты.

- По состоянию на 25 февраля на территории Сочи находится почти 80 тыс. туристов. Гостиницы загружены на 67 % в прибрежном кластере и на 90% - в горном кластере, - уточнили в пресс-службе мэрии.

Чтобы помочь всем гостям юга России добраться домой, в международном аэропорту Сочи создан временный хаб, который возьмет на себе обслуживание рейсов из закрытых аэропортов Геленджика, Анапы, Краснодара и Симферополя. Накануне аэропорт Сочи с задержкой принимал и отправлял авиарейсы.