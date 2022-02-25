Состояние старых деревьев в парках Краснодара будут обследовать с помощью резистографа

Для обследования деревьев в старых парках Краснодара закупят современный «Резистограф». Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре приобретут дополнительное специальное оборудование, которое позволит оценивать состояние деревьев в старых городских парках. С помощью резистографа специалисты обследуют насаждения в Чистяковской Роще, Солнечном Острове, Городском Саду и других парках и скверах краевого центра.

- В городе уже есть подобная специальная техника, но она полностью задействована для так называемой томографии насаждений на городских и пригородных территориях. В парках Краснодара много деревьев в аварийном состоянии. Мэр города Андрей Алексеенко поручил провести обследование памятников природы, чтобы оценить, насколько они повреждены. Эта работа будет проводиться на постоянной основе и поэтому нам необходимо специализированное оборудование, - пояснил руководитель МБУК «Краснодарские парки» Кирилл Клодт.

С помощью резистографа специалисты способны за полчаса изучить внутреннее состояние деревьев: распространения гнили, пустот и места повреждений. Сначала делается безопасное для дерева отверстие, после датчик анализирует сопротивление ствола сверлению.

На закупку резистографа выделено более 2 млн рублей, из этих же денег будут оплачены услуги специалиста, умеющего обращаться со специфической техникой.