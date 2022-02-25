На возведение спортивных объектов в Геленджике в 2022 году потратят 62 млн рублей

Министр физической культуры и спорта Кубани посетил спортивные объекты в Геленджике. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Глава краевого министерства физической культуры и спорта Серафим Тимченко посетил спортивные объекты Геленджика. В городе недавно завершили ремонт в центре олимпийской подготовки водных видов спорта, а в поселке Пшада приступили к строительству многофункционального спортивного комплекса.

– В 2022 году на строительство спортивных объектов в Геленджике из бюджетов разных уровней было выделено 62 млн рублей. Я вижу, что на курорте активно развивают инфраструктуру для приобщения горожан к здоровому образу жизни, - подытожил увиденное Серафим Тимченко.

В 2021 году Геленджик впервые принял международные соревнования по триатлону. Возможно, что в будущем на спортивных аренах города пройдут и другие национальные и международные спортивные турниры.