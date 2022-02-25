Для сотрудников Минтруда Адыгеи провели образовательные мероприятия в рамках работы в социальных сетях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для работников минтруда Адыгеи сотрудники ЦУР провели образовательные мероприятия. Сотрудников министерства посвятили в азы SMM-грамоты. После учебного семинара они смогут вести официальные аккаунты в соцсетях.

- Схожие семинары проводились ранее для работников в сфере образования и здравоохранения. После обучения у них заметно улучшился контент, - сообщила специалист по обучению Центра управления регионом Ларина Берчун.

Во время обучения сотрудники готовы ответить на все вопросы. Также для отдельных районов проводятся видеоконференции.Специалистов из Майкопа, Майкопского и Гиагинского районов семинары прошли в очном формате на базе Центра управления регионом Адыгеи.Отдельное внимание уделялось дизайну, а особенно визуальному оформлению аккаунта.